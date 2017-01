Streudienste im Dauereinsatz: Blitzeis sorgte am 30. Januar in der Region für über 120 Unfälle.

Esslingen/Tübingen/Reutlingen (pol) - Einsetzender Regen zu Beginn des morgendlichen Berufsverkehrs hat auf den kalten Fahrbahnen am Montagmorgen zu zahlreichen Verkehrsunfällen in allen drei Landkreisen im Bereich des Polizeipräsidiums Reutlingen geführt. Entgegen erster Meldungen war nicht der Landkreis Tübingen sondern der Kreis Esslingen am stärksten betroffen. Zwischen sechs Uhr und 14 Uhr gingen beim Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums etwa 160 Notrufe ein, in denen Verkehrsunfälle gemeldet wurden. Bei etwa 120 dieser Verkehrsunfälle war der Eisregen die Ursache. Zudem sind zahlreiche Personen gestürzt und wurden an die Rettungsleitstellen weiterverbunden, weil sich auch die Gehwege in Sekundenschnelle in gefährliche Rutschbahnen verwandelt hatten.

Während es bei den meisten Verkehrsunfällen bei Blechschäden blieb, die jedoch teilweise erheblich ausfielen, kam es auch zu sechs Verkehrsunfällen, bei denen sieben Personen leicht verletzt wurden. Die Sachschäden summieren sich insgesamt auf etwa 700.000 Euro.

Unfallschwerpunkt Kreis Esslingen: 100 Unfälle

Unfallschwerpunkt war mit etwa 100 Verkehrsunfällen der Landkreis Esslingen. Betroffen waren hier nahezu alle Städte und Gemeinden im Kreisgebiet. In Nürtingen kamen sogar geparkte Fahrzeuge ins Rutschen. Gegen 8.15 Uhr parkte eine 49-Jährige ihren VW Golf auf einem abschüssig gelegenen Parkplatz in der Neckarstraße. Als sie kurz darauf wieder zu ihrem Fahrzeug kam, war ihr Golf auf einen davor stehenden Mazda gerutscht. In der abschüssigen Galgenbergstraße parkte eine 42-Jährige ihren Subaru in einer Parklücke quer zur Fahrbahn. Wegen der Eisglätte setzte sich ihr Wagen selbstständig in Bewegung und rutschte seitlich gegen einen unterhalb geparkten VW Passat. Der Sachschaden, der dabei entstand, wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt. Auf etwa 14.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der gegen neun Uhr in der Hofgasse in Unterensingen entstanden ist. Ein 36-Jähriger war mit seinem Mercedes ML auf der Hofgasse in Richtung Kelternstraße unterwegs. Als er an der Einmündung zur Breikestraße bremsen wollte, kam er mit seinem Wagen auf der eisglatten Straße ins Rutschen. Nach einer Rutschpartie von etwa 30 Metern krachte er noch mit solcher Wucht gegen einen BMW, dass dieser auf einen davor geparkten Anhänger und dieser auf einen davorstehenden VW aufgeschoben wurde. Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf etwa 14.000 Euro beziffert.

Landkreis Reutlingen: 30 Glätteunfälle

Im Landkreis Reutlingen wurden im genannten Zeitraum etwa 30 Verkehrsunfälle registriert. So kam in Reutlingen kurz nach 7.30 Uhr, in der Sickenhäuser Straße ein Streuwagen auf spiegelglatter Fahrbahn von der Fahrbahn ab, rutschte einen kleinen Abhang hinunter und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer war angegurtet und wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro beziffert. Kurz danach kam ein 20-Jähriger mit seinem Mercedes Sprinter auf der Carl-Zeiss-Straße ins Rutschen.

Er war auf der eisglatten Fahrbahn zu schnell unterwegs und krachte gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Ford Focus. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls auf einen davor geparkten Peugeot

208 aufgeschoben. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf etwa 16.000 Euro geschätzt.

30 Unfälle in Tübingen

Ebenfalls etwa 30 Verkehrsunfälle wurden zwischen sechs Uhr und 14 Uhr im Landkreis Tübingen registriert. Unfallschwerpunkte waren die B 27, vor und nach Tübingen, und vor allem auch die Nebenstrecken. Insbesondere im Bereich Dußlingen, Derendingen und Gomaringen waren alle Straßen spiegelglatt. Gegen 7.15 Uhr kam eine 28-Jährige bei Derendingen auf eisglatter Fahrbahn ins Schleudern. Sie war mit ihrem Ford Ka von Tübingen in Richtung Dußlingen unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Derendingen verlor sie die Kontrolle über ihren Wagen und krachte in die Mittelleitplanken. Sie wurde zum Glück nur leicht verletzt und konnte nach der Unfallaufnahme selbst einen Arzt aufsuchen. Ihr Ford wurde abgeschleppt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehr als 6.000 Euro. In Dußlingen war gegen neun Uhr ein 29-Jähriger mit seinem Mercedes im Bereich Langer Wasen auf einem Beiweg der B 27 in Richtung Kläranlage unterwegs. Etwa 200 Meter vor der Kläranlage kam er auf dem eisglatten Weg ins Schleudern und in der Folge nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei krachte er gegen einen Baum, der seinen Wagen vor dem Absturz in die Steinlach bewahrte. Der Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro beziffert.