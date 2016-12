Kirchheim (pol) - Von einem Firmengelände in der Straße im Birkhau ist am Montagmorgen ein 34-jähriger Mann bewusstlos mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden. Der 34-Jährige hatte mit seinem Silozug rund 170 Grad heißen Flüssigbitumen angeliefert. Bei seinen Vorbereitungshandlungen, kurz vor 10 Uhr, brach der Fahrer aus bislang unbekannter Ursache bewusstlos auf dem Tankauflieger im Bereich des Domschachtdeckels zusammen.

Firmenarbeiter entdeckten den Bewusstlosen und verständigten den Rettungsdienst, berichtet die Polizei. Zur Bergung des Verletzten kam die Feuerwehr Kirchheim vor Ort, die die Person mittels Drehleiter vom Fahrzeug holte, wo er im Anschluss notärztlich versorgt wurde. Der 34-Jährige hatte im Gesichtsbereich leichte Verbrennungen erlitten, die ganz offensichtlich von seiner Lage auf dem heißen Tanksilo herrührten.

Das Tankfahrzeug wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Stuttgart zur technischen Begutachtung beschlagnahmt. Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen hat die Ermittlungen übernommen. Der bislang nicht ansprechbare 34-Jährige schwebt gegenwärtig noch in Lebensgefahr.

