Reutlingen (pol) - Nach mehreren Angriffen auf Firmencomputern und -netzwerke warnen die Spezialisten für Cyberkriminalität des Polizeipräsidiums Reutlingen vor betrügerischen Bewerbungs-E-Mails, die mit Schadsoftware infiziert sind. Als Bewerbungsunterlagen eines Rolf Drescher getarnt, gingen am Dienstag bei Firmen und Betrieben in Bad Urach, Bempflingen, Kirchheim und Ammerbuch solche E-Mails ein. Im Anhang befand sich eine als Excelliste getarnte Datei. In der Bewerbung wurde dazu aufgefordert, den Anhang, einen angeblichen Lebenslauf, zu öffnen. Beim Klicken auf diese Datei wurden in Sekundenbruchteilen nicht nur der betroffene Computer sondern auch die Server und Firmennetzwerke von der Schadsoftware infiziert. Die Software verschlüsselt nach und nach sämtliche Dateien im Netzwerk, teilt die Polizei mit.

Schaden von 15.000 Euro

Nachfolgend erscheint dann auf dem Bildschirm ein Erpresserschreiben mit Links zu entsprechenden Forderungen. Für den Fall, dass die Forderungen nicht erfüllt werden, drohen die Täter damit, dass die EDV-Struktur zerstört und die Firmendaten verschlüsselt bleiben. In den vorliegenden Fällen wurde nicht auf die Forderung eingegangen und nichts bezahlt. Der bislang bekannte Schaden durch Datenverlust, Netzwerk- und Betriebsausfall und den administrativen Aufwand zur Behebung des Problems durch IT-Spezialisten wird allein bei einer der betroffenen Firmen auf mindestens 15.000 Euro beziffert. Der bislang entstandene Gesamtschaden kann noch nicht geschätzt werden.

Er dürfte aber um ein Vielfaches höher sein. Bei dieser derzeit vermehrt auftretenden Schadsoftware handelt es sich um einen Trojaner namens "Goldeneye". Dieser wird unter Vorgabe einer Bewerbung an Betriebe gesandt, welche Personal einstellen wollen. Die Bewerbungen und E-Mails sind in perfektem Deutsch geschrieben.

Die Polizei rät, E-Mails mit unbekanntem Absender nicht zu öffnen, selbst wenn die Anschrift des Empfängers korrekt angegeben ist. Es sollten auch keine Links oder Anhänge geöffnet werden. Empfänger der Mails sollten nicht auf auf erpresserische Forderungen eingehen und kein Geld überweisen.

Weitere Tipps der Polizei:

-Aktualisieren Sie ihr Betriebssystem regelmäßig und nehmen Sie die Warnung Ihres Betriebssystems vor dem Öffnen der Datei immer ernst.

-Schützen Sie sich und Ihren Rechner durch eine Firewall und einen stets aktuell gehaltenen Virenscanner sowie einen schlagkräftigen SPAM-Filter.

-Sind Sie besonders kritisch mit ungewöhnlichen Anweisungen.

-Erstatten Sie im Zweifelsfall zeitnah Anzeige bei der Polizei.

-Ziehen Sie einen IT-Spezialisten hinzu oder fragen ihn um Rat.

-Zahlreiche Tipps gibt auch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik unter www.bsi.de .