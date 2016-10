Nürtingen (pol) - In der Europastraßein Nürtingen ist es am Mittwochabend zu einem Vorfall zwischen einem stark betrunkenen Fußgänger und einem noch unbekannten Radfahrer gekommen. Der 55 Jahre alte Fußgänger wurde kurz nach 18 Uhr aus einer Gaststätte in der Bahnhofstraße verwiesen, nachdem er gegenüber dem dortigen Personal ausfallend geworden war. Zu Fuß ging der Betrunkene in Richtung Europastraße und geriet mit einem unbekannten Fahrradfahrer in Streit. Zeugen beobachteten laut Polizei, wie der Betrunkene zunächst weitergegangen war, dann aber umkehrte und mit einem Regenschirm gegen ein aus Richtung Bahnhof herannahendes Fahrrad einschlug. Der Radfahrer kam dadurch zu Fall. Der Gestürzte rappelte sich auf, versetzte dem Betrunkenen einen Schlag ins Gesicht und fuhr davon. Der 55-Jährige verlor nach dem Schlag das Gleichgewicht und schlug sich den Kopf an. Er ließ sich im Krankenhaus ambulant behandeln. Die Polizei sucht nun unter der Telefonnummer 07022/92240 Zeugen, die etwas zu dem Vorfall sagen können.

