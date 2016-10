Kirchheim (pol) - Am Samstagnachmittag hat ein alkoholisierter Rollerfahrer in der Tannenbergstraße einen Verkehrsunfall verursacht. Der 58-Jährige fuhr laut Polizei sehr dicht auf den Smart einer 22-jährigen Frau auf und streifte diesen. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme wurde ein Alkoholwert von über zwei Promille festgestellt, weshalb der Mann eine Blutprobe abgeben musste. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 1.000 Euro.

Anzeige