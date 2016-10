Esslingen (pol) - Weil er an einer Rot zeigenden Fußgängerampel die Fahrbahn überquerte, hat ein 44-jähriger Radfahrer aus Esslingen am Donnerstagmorgen, gegen 9.10 Uhr, an der Ampel Vogelsangstraße einen Unfall verursacht. Der Mann fuhr laut Polizei auf der Vogelsangbrücke auf dem linken Gehweg in Richtung Stadtmitte. Als er bei Rot die Fahrbahn überquerte, kollidierte er mit einem Auto, dessen Fahrer bei Grün auf der Vogelsangbrücke in Richtung Küferstraße unterwegs war. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Allerdings hatte der Unfall für den Esslinger noch weitere Folgen. Die Polizeibeamten rochen bei der Unfallaufnahme in seinem Atem Alkohol. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille.

