Nürtingen (pol) - Nach vorausgegangener Sachbeschädigung ist am frühen Samstagabend gegen 20:35 Uhr ein 17-jähriger Jugendlicher am Busbahnhof in Nürtingen lautstark schreiend aufgefallen. Der junge Mann war sehr stark alkoholisiert und konnte sich kaum auf den Beinen halten. Aufgrund seines Zustandes sollte der Jugendliche zu seinen Eltern nach Hause gebracht werden. Ein weiterer betrunkener Freund des 17-Jährigen war nicht damit einverstanden, dass die Polizeikräfte den Jugendlichen nun nach Hause bringen wollten und umarmte ihn, um die Mitnahme zu verhindern. Daraufhin mussten die Personen durch die Beamten voneinander getrennt werden. Laut Polizei leistete der junge Mann bei der Trennung erheblichen Widerstand gegen die Polizeikräfte, weswegen ihm schließlich Handschellen angelegt werden mussten. Auf der Dienststelle konnte sich der junge Mann immer noch nicht beruhigen, trat und schlug um sich herum und beleidigte die anwesenden Polizeibeamten. Durch den Tritt gegen das Schienbein wurde ein Beamter leicht verletzt. Letztendlich konnte der stark betrunkene Jugendliche seinem Vater übergeben werden.

