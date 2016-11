Nürtingen (pol) - Eindeutig fahruntüchtig ist der Fahrer eines polnischen Sattelzuges gewesen, als er am Montagabend in der Werastraße in Nürtingen an einer Ampel auf ein Auto aufgefahren ist. Der 44-jährige Fahrer aus der Ukraine kam gegen 18 Uhr von der B 297 aus Richtung Kirchheim und war auf der Werastraße in Richtung Neuffener Straße unterwegs. An der dortigen Ampel übersah er einen verkehrsbedingt wartenden Audi A4 Kombi eines 43-jährigen Walddorfhäslachers und fuhr mit geringer Geschwindigkeit auf. Der Fahrer des Lastwagens brachte sein rollendes Fahrzeug nicht zum Stillstand und touchierte den Audi noch weitere Male, sodass schließlich ein Schaden von rund 2500 Euro entstand. Bei der Unfallaufnahme war schnell klar, warum der 44-Jährige keine Reaktion gezeigt hatte. Aus dem Führerhaus roch es stark nach Alkohol. Eine Atemalkoholüberprüfung zeigte laut Polizei einen Wert von über zweieinhalb Promille an. Es wurden deshalb auf richterliche Anordnung Blutproben erhoben und der Führerschein beschlagnahmt.

