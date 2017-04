Plochingen (pol) - Schnell ermittelt wurde ein Fahrer eines Geländewagens, der in der Plochinger Innenstadt am Samstagabend gegen 22:30 Uhr ein geparktes Fahrzeug gestreift hat und von der Unfallstelle geflüchtet ist.

Anzeige

Wie die Polizei mitteilt, wurde der Geländewagen von Streifenwagenbesatzungen in Plochingen gesichtet. Der 44-jährige Fahrzeughalter, der sich in seiner Wohnung aufhielt, stand unter Alkoholeinwirkun. Es wurde ihm im Krankenhaus Blut entnommen. Sein Führerschein wurde von der Polizei einbehalten. Der an der geparkten E-Klasse entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.