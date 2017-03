Esslingen (pol) - In der Nacht zum Samstag, gegen 23:45 Uhr, musste ein stark alkoholisierter 18-jähriger in polizeilichen Gewahrsam genommen werden. Bei einer vorangehenden medizinischen Behandlung beleidigte er das Klinikpersonal sowie die eingesetzten Polizeibeamten mehrfacht. Anschließend versuchte er sich zu befreien, sodass der junge Erwachsene schließlich an Händen und Füßen fixiert werden musste. Zur Ausnüchterung musste der Betrunkene die Nacht im Ortsarrest verbringen. Laut Polizeimeldung, hörte er allerdings auch dort nicht auf die Beamten schwer zu beleidigen. Er wird sich wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen Beleidigung verantworten müssen.

