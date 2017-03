Stuttgart (red) - Ein offenbar alkoholisierter 24 Jahre alter Autofahrer hat in der Nacht auf Sonntag bei einer Verkehrskontrolle in der Schillerstraße in Stuttgart-Mitte mit seinem ebenfalls betrunkenen Mitfahrer die Plätze getauscht. Eine Polizeistreife hatte das zweisitzige Nissan-Sportcoupe angehalten, da sich drei Personen im Fahrzeug befanden. Noch bevor das Fahrzeug zum Stillstand kam, sprangen der 24-Jährige und ein 20 Jahre alter Mitfahrer aus der Beifahrertüre, ein 28 Jahre alter Mitfahrer saß nun auf dem Fahrersitz und brachte das Auto vollends zum Stehen. Der 24-Jährige, der von den Beamten zunächst auf dem Fahrersitz gesehen worden war, musste sich einer Blutentnahme unterziehen, dabei leistete er Widerstand. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Auch der 28-Jährige, der ebenfalls alkoholisiert war und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, musste sich einer Blutprobe unterziehen.

