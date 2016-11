Kirchheim (pol) - Eine 22-jährige Fußgängerin überquerte am frühen Sonntagmorgen zusammen mit mehreren anderen Personen die Stuttgarter Straße aus Richtung Nanz-Center kommend. Als die Gruppe bereits die gegenüberliegende Straßenseite beim Teck-Center erreicht hatte, kehrte die 22-jährige aus Kirchheim unvermittelt um und blieb in der Fahrbahnmitte mit ausgebreiteten Armen und Beinen stehen. Ein in diesem Moment heranfahrender 16-jähriger Leichtkraftradfahrer erkannte die Situation und bremste sein Fahrzeug voll ab. Die Fußgängerin ging jedoch noch ein paar Schritte auf den Leichtkraftradlenker zu, weswegen es zu einer Berührung kam.

Durch den Anstoß fiel sie laut Polizei auf die Fahrbahn und zog sich leichte Verletzungen zu. Der 16-Jährige konnte sein Gefährt abfangen, weshalb er und sein 17-Jähriger Mitfahrer nicht verletzt wurden. Am Leichtkraftrad entstand nur ein geringer Schaden.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten der Verkehrspolizei Esslingen fest, dass die Fußgängerin alkoholisiert war. Gegen die 22-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

