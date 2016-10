Reichenbach (pol) - Eine 72-jährige Frau hat am Samstagabend um kurz vor 22 Uhr in Reichenbach einen Verkehrsunfall verursacht, indem sie mit ihrem Ford leicht auf die Gegenfahrspur geriet und einen entgegenkommenden BMW am Spiegel streifte. Ohne sich zunächst um den Schaden zu kümmern, fuhr die Dame laut Polizei weiter. Der geschädigte Autofahrer wendete sein Fahrzeug und hielt die Frau an. Die hinzugezogene Polizeistreife stellte bei der Unfallaufnahme fest, dass die Verursacherin erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro.

