Nürtingen (pol) - Ein betrunkener Unfallverursacher hat am Dienstagabend seinen Führerschein abgeben müssen. Der 58-Jährige befuhr laut der Polizei mit seinem KIA kurz nach 21.30 Uhr die L 1185 von Nürtingen kommend in Richtung Grötzingen. Nachdem er einen vorausfahrenden Pkw-Lenker überholt hatte, kam er mit seinem Wagen in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei beschädigte er drei Richtungstafeln sowie zwei Leitpfosten. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr er mit seinem erheblich beschädigten Fahrzeug weiter. Ein Zeuge verständigte die Polizei und die Beamten trafen den Unfallverursacher kurze Zeit später bei einer Bekannten schlafend an. Der Mann stand sehr stark unter Alkoholeinfluss. Ein Test ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Nach der fälligen Blutentnahme musste er seine Fahrerlaubnis abgeben.

