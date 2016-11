Nürtingen (pol) - Ein Schaden in Höhe von über 11.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen in Nürtingen entstanden, als eine betrunkene Autofahrerin die Vorfahrt missachtet hat. Die 47-Jährige bog gegen 8.45 Uhr von der Olgastraße auf die Neuffener Straße ab und übersah hierbei den Audi A6 eines 56-Jährigen. Den Beamten gegenüber sagte die Frau aus, sie habe das Fahrzeug des Mannes übersehen. Ein Alkoholtest bestätigte allerdings den Genuss von Alkohol und ergab einen Wert von deutlich über 0,5 Promille.

Nach der fälligen Blutentnahme musste die Unfallverursacherin ihren Führerschein abgeben.