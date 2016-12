Leinfelden (pol) - Am Freitag gegen 17:38 Uhr kam ein mit über 2 Promille fahrender 46-Jähriger MINI-Fahrer auf der B 27 an der Anschlussstelle Degerloch aufgrund seines Alkoholgenusses nach links von der Fahrbahn ab und streifte anschließend die Mittelleitplanke. Ohne anzuhalten setzte er seine Fahrt in Richtung Tübingen fort. Der 46-Jährige konnte auf der B 464 auf dem Gemarkung Reutlingen durch Fahndungskräfte der Polizei festgestellt und kontrolliert werden. Offensichtlich wurden durch den alkoholisierten Fahrer noch weitere

Fahrer bei seiner Trunkenheitsfahrt gefährdet. Geschädigte werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Filderstadt unter 0711/70913 in Verbindung zu setzten.

