Esslingen (pol) - Ein 20-jähriger Mann fuhr am späten Samstagabend mit einem noch unbekannten Mitfahrer mit einem Kleinkraftrad durch die Esslinger Innenstadt. Zeugen beobachteten laut Polizeiangaben, dass sich der Fahrer nicht an die Verkehrsregeln hielt und auch rote Ampeln überfuhr. Beide Personen auf dem Roller waren zudem ohne Helm unterwegs. Eine Streifenbesatzung konnte den Roller nach kurzer Verfolgung schließlich stellen, wobei der Mitfahrer von der Ulmer Straße aus in unbekannte Richtung flüchten konnte. Die Beamten stellten fest, dass der junge Fahrer nicht nur erheblich unter Alkoholeinfluss stand, sondern außerdem noch ohne Führerschein unterwegs war.

