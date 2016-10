Ostfildern-Scharhausen (pol) – Laut Polizei fuhr am Sonntagabend in der Lenzhalde der betrunkene Fahrer eines BMW auf ein dort geparktes Auto auf. Anschließend flüchtete er.

Der 41-Jährige war gegen 22.20 Uhr in Fahrtrichtung Nellinger Straße unterwegs. Auf Höhe von Gebäude Nr. 33 krachte er gegen die Front eines am linken Fahrbahnrand geparkten Mazdas. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser gegen einen dahinter stehenden Porsche Cayenne geschoben. Nach einem kurzen Gespräch mit der Halterin des Mazdas entfernte sich der BMW-Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Die zwischenzeitlich alarmierte Polizei erkannte den beschädigten BMW an der Halteranschrift. Der stark nach Alkohol riechende 41-Jährige Halter gab sich als Fahrer zu erkennen. Auf richterliche Anordnung hin wurden zwei Blutproben genommen und der Führerschein beschlagnahmt. An den drei Autos entstand ein Gesamtschaden von rund 20.000 Euro.