Neuhausen (pol) - Am frühen Sonntagmorgen sind zwei Autos an der Kapellenkreuzung zusammengestoßen. Die Unfallverursacherin war betrunken.

Gegen 3.15 Uhr bog die 39-jährige Stuttgarterin mit ihrer A-Klasse von der L1204 Denkendorfer Straße nach links in die L1292 Esslinger Straße ab und missachtete dabei den von links bevorrechtigt fahrenden Pkw BMW einer 32-jährigen Kirchheimerin. Im Kreuzungsbereich sießen beide Fahrzeuge frontal zusammen. An beiden entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Sie wurden abgeschleppt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten der Verkehrspolizei Esslingen bei der Unfallverursacherin alkoholische Beeinflussung fest. Nach einem Atemalkoholtest schickte die Polizei sie zur erforderlichen Blutentnahme in ein Krankenhaus. Sie musste ihren Führerschein abgeben.