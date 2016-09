Baltmannsweiler (pol) - Ein spektakulärer Unfall ereignete sich laut Polizei am Dienstag um 1.15 Uhr auf der L1150 in Baltmannsweiler. Ein 29-Jähriger aus dem Raum Schwäbisch Gmünd fuhr mit seinem Volvo von Esslingen kommend in Richtung Schorndorf. Am Ortseingang von Baltmannsweiler verlor er die Kontrolle über sein Auto, schanzte über den dortigen Kreisverkehr an der Kreuzung K1208 Turmstraße und landete direkt in einer Fußgängerunterführung. Der 29-Jährige konnte sein stark beschädigtes Auto selbst verlassen. Da Rauch aus dem Motorraum aufstieg wurde vorsorglich die Freiwillige Feuerwehr Baltmannsweiler alarmiert, die mit zwei Fahrzeugen und 18 Mann ausrückte und die Einsatzmaßnahmen unterstützte. Da das Fahrzeugwrack zwischen den beiden Seitenmauern der Unterführung stark verkeilt war, gestaltete sich die Bergung als schwierig. Erst nach etwa einer Stunde konnte es durch ein Abschleppfahrzeug mit Kranaufbau geborgen werden. Am Auto entstand ein Totalschaden.

Der Grund des Unfalles stellte sich schnell heraus. Ein Atemalkoholtest ergab, dass der Fahrer Alkohol getrunken hatte. Sein Führerschein wurde vor Ort einbehalten. In einem Krankenhaus erfolgte die Blutentnahme. Da der 29-Jährige über zunehmende Schmerzen klagte, wurde er gleich stationär aufgenommen

