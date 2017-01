Holzmaden (pol) - Vermutlich überhöhter Alkoholkonsum dürfte die Ursache eines Verkehrsunfall gewesen sein, bei dem am Samstagabend ein Schaden in Höhe von etwa 8.000 Euro entstanden ist. Ein 46-jähriger Citroen-Fahrer befuhr nach Angaben der Polizei gegen 23.15 Uhr die Blumenstraße in Richtung Ortsmitte. Er streifte einen am linken Fahrbahnrand geparkten Skoda.

An beiden Fahrzeugen wurden die Felgen dabei so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der Unfallverursacher stark nach Alkohol roch. Ein Alko-Test bestätigte dies, worauf eine Blutentnahme gemacht wurde. Der Führerschein des 46-Jährigen wurde einbehalten.