Esslingen (pol) - In der Nacht von Samstag auf Ostersonntag ist ein 25-jähriger Esslinger mit seinem Auto gegen eine Hauswand gefahren. Wie die Polizei berichtet, war der Fahrer in der Ulmer Straße in Richtung Plochingen unterwegs. Beim Abbiegen nach links in die Schorndorfer Straße kam er, weil er zu schnell war, nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach eine Schutzplanke und kam an einer Hauswand zum Stehen. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 25-Jährige mit mehr als 1,5 Promille unterwegs war. Sein Führerschein wurde einbehalten. Bei dem Unfall erlitt der 25-Jährige leichte Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt wurden. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro.

