Reichenbach (pol) - Da er nicht angegurtet war, hat am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr eine Polizeistreife einen 37-jährigen Fahrzeuglenker in der Stuttgarter Straße in Reichenbach angehalten. Im Rahmen der Kontrolle stellte die Polizei nach eigenen Angaben fest, dass der 37-Jährige mit über zwei Promille Alkohol unterwegs war. Er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

