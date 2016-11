Unterensingen (pol) - Die Beamten haben in der Nacht zum Freitag einen 51-jährigen Mercedesfahrer kurz vor Mitternacht in der Nürtinger Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von über 1,5 Promille, weshalb eine Blutprobe veranlasst wurde. Dem Mann wurde laut Polizei die Weiterfahrt an diesem Tag untersagt und sein Führerschein wurde einbehalten. Es wird wegen Trunkenheit im Verkehr bei der zuständigen Staatsanwaltschaft Anzeige erstellt.

