Leinfelden-Echterdingen (pol) - Zu tief ins Glas geschaut hatte ein 33-jähriger Plochinger, der am Mittwoch, gegen 20.45 Uhr, auf der B 27 einen Verkehrsunfall verursacht hat, wie die Polizei berichtet. Der 33-Jährige war mit seinem VW Lupo auf der B 27 von Stuttgart in Richtung Tübingen unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Echterdingen und Messe erkannte er zu spät, dass sich der Verkehr vor ihm wegen eines Unfalls verlangsamte. Weil er nicht genügend Abstand hielt, prallte er ins Heck eines vorausfahrenden Renault, der langsam an das Stauende heranfuhr.

Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, wurde der 36-jährige Fahrer des Renault leicht verletzt. Ein Rettungswagen war aber nicht erforderlich. Der Schaden hielt sich mit etwa 1.000 Euro in Grenzen. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem VW-Fahrer Alkoholgeruch fest. Eine Überprüfung ergab ein vorläufiges Ergebnis von mehr als 0,6 Promille. Er musste sich anschließend einer Blutentnahme unterziehen, während der er die eingesetzten Polizeibeamten beschimpfte und beleidigte. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Ihn erwartet jetzt nicht nur ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung, er muss sich zudem auch noch wegen seiner Beleidigungen verantworten.