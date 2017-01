Kirchheim (pol) - Alkoholeinwirkung ist die Ursache für einen Auffahrunfall, der sich am Freitagnachmittag in Kirchheim ereignet hat. Eine 24-jährige Golffahrerin aus Eislingen/Fils stand gegen 14.40 Uhr in der Stuttgarter Straße an einer roten Ampel, als plötzlich ein 51-jähriger Göppinger mit seinem Audi auf den Golf auffuhr. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 51-Jähige deutlich unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Test ergab einen Wert von über einem Promille. Zusätzlich gab der 51-Jährige an, zuvor noch Medikamente zu sich genommen zu haben. Dem 51-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein blieb bei den Akten. Der entstandene Schaden beträgt rund 800 Euro.

