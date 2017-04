Kirchheim (pol) - Ein betrunkener Radfahrer hat am Montagabend in der Jesinger Straße kurz vor 18 Uhr ein Auto gestreift, berichtet die Polizei.

Als der Autobesitzer die Polizei rief, traf diese auf einen stark angetrunkenen, 36 Jahre alten Radfahrer. In Schlangenlinien war der Mann zuvor an eine rote Ampel herangefahren. Wegen seiner ausfallenden Fahrweise streifte er dabei den vor der Ampel stehenden VW Golf eines 61-Jährigen. Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro. Der Radfahrer gab sich vollkommen uneinsichtig und verweigerte jedes Mitwirken an der Unfallaufnahme. Die Polizei nahm ihn schließlich mit zur Dienststelle. Auf richterliche Anordnung wurde dort eine Blutprobe entnommen.