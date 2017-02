Nürtingen (pol) - Bereits vergangene Woche (23. Februar 2017) ist es zu einem betrügerischen Anruf auf dem Mobiltelefon einer Nürtingerin gekommen. Der Anrufer gab sich laut der Polizei als ein Mitarbeiter eines örtlichen Geldinstituts aus und bot eine neue App für Onlinebanking an. Tatsächlich wurde in der Anrufliste der Frau auch die zentrale Rufnummer der genannten örtlichen Bank angezeigt. Die 41-Jährige zeigte an dem Angebot kein Interesse, worauf der Anrufer einfach auflegte. Dieses Verhalten eines angeblichen Bankmitarbeiters kam der Frau merkwürdig vor, weshalb sie den Sachverhalt nachträglich der Polizei mitteilte.

Dort wurde schnell klar, dass es sich bei dem Anruf in Wirklichkeit um eine unter dem Namen Call-ID-Spoofing bekannte moderne Form des Betrugs handelte. Bei dieser Methode wird in der Rufnummernanzeige des angerufenen Telefons statt der Originalrufnummer des Anrufers eine in der Regel frei wählbare Telefonnummer angezeigt. Hierdurch wird es möglich, die wahre Identität des Anrufers beim Angerufenen zu verschleiern, um sich beispielsweise vertrauliche Informationen zu beschaffen. Betrüger haben es insbesondere auf Passwörter, Bankdaten oder Kreditkarteninformationen abgesehen. Die Nürtingerin blieb skeptisch, weshalb ihr kein Schaden entstand. Die Polizei rät generell dazu, selbst seriös wirkenden Telefonnummern nicht blind zu vertrauen. Rufen Sie im Zweifel über selbst recherchierte zentrale Rufnummern zurück und lassen Sie sich mit dem jeweiligen Mitarbeiter verbinden. Geben Sie keine sensiblen Daten wie Kontodaten, Geburtsdaten, Adresse, Mailadresse oder Ähnliches preis. Wer einen solchen Anruf erhält, sollte diesen unverzüglich der Polizei mitteilen.