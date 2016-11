Großbettlingen (pol) -. Am Montagvormittag haben sich drei Arbeiter einer Firma für Bausanierung und Reinigung mit Sitz in Bayern bei einer Seniorin in der Straße Am See vorgestellt. Die Arbeiter klingelten und boten ungefragt dringend auszuführende Reparaturen am Dachstuhl an. Die Hausbesitzerin schenkte den Männern Glauben und ließ sie in das Haus. Nach wenigen Stunden verlangten die Arbeiter mehrere Tausend Euro in bar. Die Seniorin bezahlte und die Arbeiter zogen davon. Der Regen spülte die aufgetragene Farbe schnell wieder ab, wodurch der Betrug aufflog. Die betrogene Frau erstatte bei der Polizei Anzeige. Aus dem süddeutschen Raum sind weitere Betrugsfälle gegen die ausführende Firma bekannt.

