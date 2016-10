Kirchheim (pol) - Betrügerische Spendensammler sind am Donnerstag im Parkhaus Krautmarkt in Kirchheim unterwegs gewesen. Gegen 11.30 Uhr wurde ein 20 Jahre alter Mann dabei beobachtet, wie er zusammen mit einer unbekannten Frau und einem ebenfalls nicht identifizierten zweiten Mann mit einem Klemmbrett in der Hand die Kunden des Parkhauses um Spendengelder bat. Ein Mitarbeiter des Parkhauses hielt den 20-Jährigen fest und verständigte die Polizei. Diese fand bei dem 20-Jährigen eine fiktiv erstellte Liste, auf welcher zugunsten eines nicht existierenden Landesverbandes für behinderte und taubstumme Kinder Geld gesammelt werden sollte. Mehrere Piktogramme und Symbole mit Rollstuhlfahrer und Staatswappen sollten der Liste ein seriöses Aussehen verleihen. Obwohl auf der Liste mehrere Unterschriften und Geldbeträge eingetragen waren, führte der 20-Jährige nur einen geringen Bargeldbetrag mit sich. Offenbar wurde das erschwindelte Geld bereits an die beiden anderen Tatverdächtigen weitergereicht.

Der 20-Jährige gab den Schwindel zu und wird entsprechend zur Anzeige gebracht. Über seine Komplizen sagte er nichts. Den Ermittlungen zufolge dürfte dasselbe Trio bereits am 14. Oktober im Parkhaus Krautmarkt und am 18. Oktober im Parkhaus Schweinemarkt gutgemeinte Spendengelder erschwindelt haben.