Bempflingen (pol) - Bei einem missglückten Wendemanöver sind am Montag fünf Personen leicht verletzt worden. Der Verkehrsunfall ereignete sich laut Polizei kurz vor 15 Uhr in der Neckartenzlinger Straße. Eine in Richtung Bempflingen fahrende 22-jährige Fahrerin einer Mercedes-Benz A-Klasse beabsichtigte im Bereich einer Bushaltestelle zu wenden. Die junge Frau steuerte in die Haltebucht und in einem Zug von dort quer zur Fahrbahn. Dabei übersah sie laut Polizei einen direkt hinter ihr fahrenden 22-jährigen BMW Kombi-Fahrer. Der BMW stieß in die Seite des plötzlich vor ihm querstehenden Mercedes-Benz. Beide Fahrer sowie ein 23 Jahre alter Mitfahrer im Mercedes-Benz und eine im BMW mitgefahrene 28 Jahre alte Mutter mit einem achtjährigen Jungen wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt etwa 20.000 Euro.

Anzeige