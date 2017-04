Großbettlingen (pol) - Beim Unkrautjäten setzte ein 50-Jähriger am Donnerstag in Großbettlingen mit einem Abflammgerät eine Hecke eines Hotels in Brand und verursachte damit einen Schaden von mehreren Tausend Euro, wie die Polizei berichtet.

Anzeige

Gegen 10.15 Uhr geriet die Hecke in Brand. Noch vor dem Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Großbettlingen konnte der 50-Jährige den Brand schon selbst löschen. Durch das Feuer wurde die Hecke auf eine Länge von über acht Metern beschädigt. Außerdem wurden eine elektrische Leitung, Gartenstühle und ein Schild der Gaststätte in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Großbettlingen war mit zwei Fahrzeugen und vier Mann im Einsatz.