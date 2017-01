Wernau (pol) - In das Vereinsheim des Tennisclubs Wernau im Stadionweg ist am Donnerstag zwischen 00.30 und 10 Uhr eingebrochen worden. Der Unbekannte stieg über den Zaun, schob einen Rollladen hoch und warf mit einem Stein das Küchenfenster ein. Im Inneren begab er sich laut Polizei in den Gastraum und durchwühlte mehrere Schubladen.

Vermutlich ohne Beute trat er den Rückweg an. Der angerichtete Schaden wird auf 300 Euro geschätzt