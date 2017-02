Leinfelden-Echterdingen (pol) - Auf der B 27 ist es am Donnerstagabend nach einem gewagten Spurwechsel zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei gegen 21.45 Uhr in Fahrtrichtung Tübingen. Im Bereich der Abfahrt Echterdingen-Nord lenkte ein noch unbekannter Autofahrer vom rechten Fahrstreifen in Richtung Tübingen auf die Ausfahrspur in Richtung Echterdingen.

Plötzlich und ohne zu Blinken wechselte der unbekannte Fahrzeuglenker wieder zurück auf die B 27. Ein nachfolgender 32 Jahre alter Fahrer eines 3er-BMW musste ausweichen und prallte mehrfach gegen die Leitplanken. Ob sich die beiden Fahrzeuge berührten, steht noch nicht fest. Verletzt wurde niemand. Der Schaden beträgt rund 5.000 Euro. Der Verursacher fuhr ungeachtet des Geschehens in Richtung Tübingen davon. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht.