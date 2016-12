Nürtingen (pol) - Leichte Verletzungen hat sich ein 50-jähriger Fußgänger am Dienstag bei einem Verkehrsunfall im Schelmenwasen zugezogen. Ein 29 Jahre alter Fahrer eines Mercedes Sprinter fuhr gegen 13 Uhr rückwärts bergauf und übersah hierbei den hinter dem Fahrzeug im toten Winkel gehenden Fußgänger. Dieser wurde vom Transporter leicht erfasst und kam zu Fall. Beim Sturz zog sich der 50-Jährige Verletzungen am Knie und Ellbogen zu und wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben.

