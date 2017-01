Owen (pol) - Zwei Unbekannte sind am Donnerstagabend, zwischen 18.30 Uhr und 18.45 Uhr, in ein Einfamilienhaus im Rinnenweg eingebrochen, so die Polizei. Durch das Aufhebeln der Eingangstüre verschafften sich die Beiden Zugang zum Hausflur. Als sie bemerkten, dass sich jemand im Haus befand, flüchteten sie. Die Bewohnerin hörte die von den Einbrechern verursachten Geräusche und schaute nach der Ursache. Hierbei bemerkte sie die aufgebrochene Haustüre und sah zwei Männer weglaufen, die sich mit einer Frau trafen, die vor dem Haus offensichtlich Schmiere stand. Eine sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung nach dem Trio mit mehreren Streifenwagen verlief erfolglos. Das Polizeirevier Kirchheim hat nach der Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde nichts gestohlen.

Der Schaden an der Haustüre wird auf etwa 300 Euro beziffert.

