Kirchheim (pol) - Leichte Verletzungen hat eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag erlitten, als sie von einem Autofahrer beim Abbiegen übersehen worden ist. Der 79-Jährige war laut Polizei mit seinem Ford Focus gegen 10.20 Uhr auf der Stuttgarter Straße von Ötlingen herkommend unterwegs. Beim Rechtsabbiegen in die Hegelstraße übersah er die ordnungsgemäß auf dem parallel verlaufenden Radweg fahrende 53-Jährige. Die Frau konnte einen Aufprall mit dem Wagen des Mannes nicht mehr verhindern und stürzte auf die Fahrbahn. Vorsorglich wurde sie mit einem Rettungswagen in eine Klinik zur Untersuchung gebracht.

