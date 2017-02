Ulm (pol) - Laut Polizei ereignete sich am Mittwoch (08.02.2017) kurz nach 16 Uhr ein Unfall in der Schorndorferstraße. Ein 89-Jähriger wollte nach links in ein Industriegebiet abbiegen, übersah dabei aber einen entgegenkommenden Ford. Dieser wurde durch den Zusammenstoß gegen einen Mercedes geschleudert. Der 89-Jährige und der Fahrer des Fords erlitten Verletzungen und wurden nach einer ersten Versorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Schaden an den Fahrzeugen auf rund 15.000 Euro.

