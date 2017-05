Filderstadt (pol) - Am Donnerstagmittag hat ein abbiegender Pkw-Fahrer den entgegenkommenden Wagen einer Frau übersehen. Nach Angaben der Polizei fuhr der 42-Jährige gegen 12 Uhr mit seinem Mercedes die L 1209 von Plattenhardt herkommend in Richtung Bernhausen. Beim Linksabbiegen auf die B 27 in Richtung Tübingen übersah er das entgegenkommende Fahrzeug einer 57-Jährigen. Die beiden Autos kollidierten und wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Der Pkw der Frau blieb erst 25 Meter entfernt vom Ort des Geschehens im Grünstreifen stehen. Die 57-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Vorsorglich wurden ihre 37-jährige Mitfahrerin und ein dreieinhalb Monate altes Baby ebenfalls zur Untersuchung ins Krankenhaus gefahren. Der Unfallverursacher blieb ersten Erkenntnissen nach unverletzt. Wie die Polizei berichtet, wird der Schaden wird auf 23.000 Euro geschätzt. Bis zur Bergung der Fahrzeuge musste der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Es kam in allen Richtungen zu einem Rückstau.