Nürtingen (pol) - Aus Unachtsamkeit hat am Donnerstagnachmittag ein Pedelecfahrer an der Einmündung Schulze-Delitzsch-Straße in die Eichendorffstraße einen Verkehrsunfall verursacht. Der 81 Jahre alte Lenker des Pedelec aus Frickenhausen befuhr laut der Polizei kurz nach 15 Uhr die Schulze-Delitzsch-Straße in Richtung Roßdorfweg und bog nach links in die Eichendorffstraße ab. Hierbei achtete er nicht auf den Vorrang einer 25-jährigen Frau aus Kirchheim, die mit ihrem Skoda Fabia entgegenkam.

Der Radler touchierte den Pkw im Bereich des linken Außenspiegels und schlitterte an der kompletten Fahrzeugseite entlang. Anschließend geriet er zu Fall und zog sich eine leichte Verletzung an der Hand zu, die vor Ort versorgt werden konnte. Das Pedelec war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abtransportiert werden. Schaden entstand in Höhe von insgesamt etwa 2.500 Euro.