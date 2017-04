Frickenhausen (pol) - Eine Leichtverletzte und 18.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagmittag gegen 11:25 Uhr in Frickenhausen ereignet hat. Eine 40-jährige Audi-Fahrerin wollte, nach Angaben der Polizei, von der Theodor-Heuss-Straße nach links in die Weinbergstraße abbiegen und übersah einen ihr in Richtung Nürtingen entgegenkommenden 56-jährigen Ford-Fahrer. Die 40-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde zur Untersuchung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

