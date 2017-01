Neuhausen (pol) – Bei einem spontanen Richtungswechsel hat ein 57 Jahre alter Autofahrer am Donnerstag gegen 7.40 Uhr in Neuhausen etwas den Überblick verloren. Wie die Polizei berichtet, wollte er aus der Schlosserstraße in die Plieninger Straße abbiegen. Als er erkannte, dass sich der Verkehr in Richtung Denkendorf staute, entschied er sich spontan, nach links abzubiegen und in die Gegenrichtung zu fahren. Dabei übersah der Mann das Auto einer 26-Jährigen, die in Richtung Filderstadt fuhr. Die vorfahrtberechtigte Frau hatte keine Chance, den Zusammenstoß zu verhindern. Verletzt wurde niemand.

