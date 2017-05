Ostfildern-Kemnat (pol) - Am Mittwoch kurz nach 20.30 Uhr ist es zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Reutlinger Straße und Neidlinger Straße gekommen. Nach Angaben der Polizei war ein 40-Jähriger mit seinem Pkw auf der Reutlinger Straße in Richtung Ortsausgang unterwegs. An der Kreuzung wollte er nach links in die Neidlinger Straße einbiegen.

Anzeige

Hierbei übersah er jedoch einen entgegenkommenden Hyundai. Dessen 44-jähriger Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren, sodass beide Autos im Kreuzungsbereich zusammenkrachten. Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, wurde der Fahrer des Hyundai leicht verletzt. Seine vier Mitfahrer blieben unverletzt. Ein Rettungswagen war nicht erforderlich. Der Schaden wird auf insgesamt etwa 5.000 Euro geschätzt.