Filderstadt (pol) - Zu einem Verkehrsunfall ist es am Mittwochabend im Bereich der Anschlussstelle Filderstadt-Ost (B27) gekommen. Der Unfall ereignete sich, nach Angaben der Polizei, kurz vor 19.30 Uhr.

Ein 57 Jahre alter Lenker einer Mercedes-Fahrer kam aus Richtung Stuttgart und verließ die B 27 an der Anschlussstelle Filderstadt-Ost. Er wollte die Bonländer Hauptstraße überqueren, um geradeaus in Richtung Harthausen weiter zu fahren. In der Kreuzung kam es dann zum Zusammenstoß mit einem Auto, das aus Richtung Bonlanden gekommen war. Eine 18-jährige Mitfahrerin im Mercedes-Benz verletzte sich leicht. Beide Fahrer blieben unverletzt und die Fahrzeuge fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wurde auf insgesamt 5.000 Euro geschätzt.

Beide Fahrer gaben an, bei grün in die Kreuzung eingefahren zu sein. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Filderstadt (Tel. 0711/70913) zu melden.