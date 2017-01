Nürtingen (pol) - Zu einem Verkehrsunfall am Kreisverkehr in der Carl-Benz-Straße ist es am Samstag um 8.17 Uhr gekommen. Der 25-jährige Fahrer eines Pkw Citroen Berlingo fuhr von der Max-Eyth-Straße in den Kreisverkehr ein. Von der Carl-Benz-Straße kommend fuhr danach der 40-jährige Fahrer eines Pkw Peugeot Boxer unter Missachtung der Vorfahrt ebenfalls in den Kreisverkehr ein und prallte in die Seite des Citroen. Dessen Fahrer verletzte sich hierbei leicht. Es entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von 8 000 Euro.

Anzeige