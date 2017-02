Esslingen (pol) - Zwei miteinander bekannte Schüler sind am Mittwoch auf dem Schulhof der Käthe-Kollwitz-Schule in der Steinbeisstraße in Streit geraten. Gegen 12 Uhr mündete das anfängliche Streitgespräch in eine körperliche Auseinandersetzung.

Im weiteren Verlauf zückte der 17-jährige Schüler nach Angaben der Polizei ein Messer und stach damit in Richtung seines 24 Jahre alten Kontrahenten. Dabei wurde die Kleidung des Älteren beschädigt. Er selbst zog sich nur oberflächliche Verletzungen zu. Anschließend flüchtete der 17-Jährige. Die hinzugerufene Polizei fahndete nach dem Jugendlichen und suchte dabei mit starken Kräften auch das Schulgelände ab. Wenig später konnte der Schüler an seiner Wohnadresse festgenommen werden. Er sieht einer Anzeige wegen gefährlicher Köperverletzung entgegen.