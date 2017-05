Stuttgart-Mitte (pol) - Eine 18-jährige Fußgängerin wurde am Freitagabend am Charlottenplatz von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Die 18-Jährige leicht angetrunkene Frau wollte, gemäß Angaben der Polizei, die Konrad-Adenauer-Straße trotz roter Fußgängerampel beim Charlottenplatz an der dortigen Fußgängerfurt überqueren. Hierbei wurde sie von einem aus Richtung Neckartor kommenden, nach rechts in Richtung Planie abbiegenden Fahrzeug eines 48-jährigen erfasst und zu Boden geschleudert. Wie die Polizei mitteilte, erlitt die Fußgängerin schwere Verletzungen und musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Es entstand ein Schaden von ca. 3.000 Euro

Anzeige