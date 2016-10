Leinfelden-Echterdingen (pol) - Zwei Leichtverletzte und einen Schaden in Höhe von 13.000 Euro hat es bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend am Flughafen Stuttgart gegeben. Eine 43-jährige Mercedesfahrerin war, kurz nach 18 Uhr, von der Autobahn herkommend bei Rot über die Ampel auf die L 1192 abgebogen. Hierbei kam es laut Polizei zur Kollision mit dem Renault einer 41-Jährigen, die auf der Landesstraße von Plieningen herkommend unterwegs war. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Renault gedreht und gegen den Traktor eines 25-Jährigen geschleudert. Die beiden Frauen zogen sich leichte Verletzungen zu. Die Jüngere musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit.

