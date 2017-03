Esslingen (pol) – Nachdem sie ein Polizeiauto mit Blaulicht passieren ließ, hat eine 23-jährige Autofahrerin am Dienstagabend einen Unfall in der Stauffenbergstraße verursacht.

Wie die Esslinger Polizei berichtet, stand die 23-Jährige mit ihrem Auto gegen 18.40 Uhr in der Stauffenbergstraße auf der Linksabbiegespur vor einer roten Ampel an der Einmündung in die Ulmer Straße. Als sich von hinten ein Streifenwagen mit Sirene näherte, fuhr die Frau ein Stück nach vorne, um Platz zu machen. Nachdem das Polizeifahrzeug nach rechts auf die Ulmer Straße abgebogen war, setzte die junge Frau ihre Fahrt fort, obwohl die Ampel immer noch Rot für die Linksabbieger anzeigte. In dem Moment war ein 52-jähriger Audi-Fahrer in Richtung Schorndorferstraße unterwegs und es kam zum Zusammenstoß. Der Wagen des Mannes wurde nach rechts abgedrängt und beschädigte zwei Metallpfosten. Insgesamt entstand ein Gesamtschaden in Höhe von zirka 14.000 Euro.