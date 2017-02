Esslingen (pol) - In der Hirschlandstraße ist es am Sonntag zum Zusammenstoß zweier Pkw gekommen, so die Polizei. Ein 45 Jahre alter Autofahrer wurde dabei leicht verletzt. Der Unfall ereignete sich gegen 15.40 Uhr an der ampelgeregelten Kreuzung zur Georg-Deuschle-Straße. Der 45 Jahre Fahrer eines Mercedes-Benz bog bei einer grünen Ampel von der Georg-Deuschle-Straße in die Hirschlandstraße ab. Ein 46 Jahre alter Fahrer eines Seat Alhambra missachtete die für ihn geltende rote Ampel und fuhr ungebremst in die Kreuzung. Ein Zusammenstoß zwischen dem Seat und dem Mercedes-Benz war unvermeidlich. Der Schaden beträgt insgesamt etwa 3.000 Euro. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.

